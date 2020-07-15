Москва, , 14:38 — REGNUM Законопроект, позволяющий сделать прививку в частных клиниках бесплатно, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Предусматривается бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских организациях любой предусмотренной законодательством Российской Федерации организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья граждан.

«Принятие данного закона позволит гражданам сделать прививку в привычном и удобном для них медицинском учреждении, у специалиста, которому они доверяют. А от доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Наша задача — сформировать в обществе культуру вакцинопрофилактики, отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Новые поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» приблизят нас к этой цели. Сегодня в России работает 69 тыс. частных медучреждений, они обслуживают сотни тысяч пациентов, но при этом не имеют возможности предлагать им бесплатную вакцинацию в рамках национального календаря прививок, поскольку по закону государство сейчас может обеспечивать бесплатными вакцинами только государственные и муниципальные медучреждения. Если мы снимем этот барьер, то сумеем существенно расширить возможности граждан по вакцинированию, а также повысим информированность населения о вакцинопрофилактике», — сказал парламентарий.