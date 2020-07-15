Лондон, , 14:29 — REGNUM Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что благодаря ему Лондон решил отказаться от оборудования китайской компании Huawei в своих сетях 5G, 15 июля сообщает Reuters.

«Что ж, мы ж все хорошо знаем Дональда Трампа, не так ли?» — подчеркнул чиновник, комментируя сделанное ранее Трампом заявление.

Глава Белого дома ранее заявил о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от участия китайского технологического гиганта Huawei в создании сетей 5G потому, что официальный Вашингтон указал на небезопасность такого сотрудничества.

«Заслугу принятия этого решения на себя могут взять разные люди», — указал чиновник.

«Однако в его основе лежит техническая оценка, данная Национальным центром кибербезопасности», — добавил он.

Напомним, о своем решение отказаться от сотрудничества с китайской компанией британские власти объявили 14 июля. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности Великобритании. По оценкам экспертов, на это решение повлияла позиция США.

По словам министра цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливера Доудена, в связи с этим решением запуск сетей 5G придется отложить на 2−3 года, тогда как создание их обойдется в дополнительные 2 млрд фунтов стерлингов.