Москва, , 14:29 — REGNUM Уже в ближайший четверг, 16 июля, в Париже состоятся российско-французские консультации по стратегической стабильности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Российскую делегацию представят замглавы МИД РФ Александр Грушко, Сергей Рябков и замминистра обороны РФ Александр Фомин», — уточнил ТАСС представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Франции всегда играло существенную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Европе. Российский лидер уверен, что совместную работу в этом направлении необходимо продолжать.

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