Москва, , 14:28 — REGNUM В сентябре 2020 года пройдут последние «примерно честные выборы», с новым законом, разрешающим трехдневное голосование, приведет к разрушению выборных институтов и сформирует вневыборный путь изменений. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Единая Россия»).

«В этом году будут последние примерно честные выборы. Начиная со следующего года под совершенно лживыми рассказами об «удобстве граждан» выборы будут растянуты на три дня с применением кочующих передвижных групп. Никакого реального наблюдения в таких условиях быть не может, исключая отдельные округа на местных выборах, где возможно сконцентрировать контроль», — отметил Шеин в соцсетях.

Парламентарий прогнозирует негативные последствия.

«Сказать об этом можно только одно: разрушение выборных институтов неизбежно сформирует вневыборный путь изменений. Он может быть разным: от стихийных выступлений до верхушечного переворота, что в любом случае нехорошо, поскольку может вынести наверх самые непредсказуемые силы. В любом случае, речь идёт о совершенно антироссийском решении, направленном на то чтобы отнять у народа страны право выбирать путь развития», — рассуждает Шеин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором чтении приняла законопроект, дающий право принимать решение о проведении выборов в течение нескольких дней — до трех. Также разрешается голосование вне специальных помещений.

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