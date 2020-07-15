Иерусалим, , 14:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «освободит» мечеть Аль-Аксу. Соответствующее заявление обсуждает в редакционной статье издание Jerusalem Post 15 июля.

Растущий хор антиизраильских заявлений Турции, особенно когда дело доходит до ядовитого смешения религиозной и экстремистской националистической риторики правящей партии, становится всё большей угрозой Израилю и региональной стабильности. После того как Турция объявила, что превратит музей Святой Софии в мечеть, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «освободит» Аль-Аксу.

В последние месяцы Министерство по делам религий Турции и другие голоса в правительстве неоднократно выступали с заявлениями о том, что они хотят «объединить исламское сообщество» против государства Израиль, указывает издание. Риторика Анкары все больше напоминает о том, как началась в 1970-х годах антиизраильская риторика Ирана, которая затем превратилась в потенциальную угрозу ядерного характера. Религиозное руководство Ирана, как и руководство «Партии справедливости и развития», вдохновленное «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассматривает мир через двойную линзу. Есть «исламская умма» и все остальные. Как для нынешнего лидера Ирана, так и для Турции рост религиозного экстремизма указывает на желание мобилизовать регион против Израиля, отмечают журналисты.

В течение многих лет предполагалось, что Иран представляет угрозу для Израиля, а Анкара и Иерусалим имеют исторические отношения. Но эти отношения резко ухудшились после войны 2009 года в Газе. С тех пор то, что было в 1990-х годах специфическими отношениями, становилось все более враждебным на разных уровнях. В Турции есть и антисемитизм, и активное распространение еврейско-израильских теорий заговора, там усиливается мобилизация крайне правых религиозных сетей, а нынешнее правительство Турции является близким союзником ХАМАСа.

Иран и Турция поддерживают ХАМАС, хотя и склонны рассматривать роль США в восточной Сирии через враждебную призму. Турция и Иран также сделали Иерусалим — или, как они его называют, «Аль-Кудс» — центром своей внешней политики. Например, когда президент США Дональд Трамп перенес посольство в Иерусалим, именно Турция пригласила мусульманских лидеров в Стамбул, чтобы осудить этот шаг.

Это означает, что угрозы Турции Израилю носят не только словесный, но и идеологический характер и являются частью религиозной кампании.

«Попытки примириться с Турцией потерпели неудачу, и Анкара теперь все больше пьянеет от милитаризма и готовности применять силу, чтобы получать то, что хочет», — пишет Jerusalem Post.