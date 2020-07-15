Челябинск, , 14:24 — REGNUM В Челябинской области назначен новый управляющий делами губернатора и правительства. Рокировку произвёл глава региона Алексей Текслер.

Занимавший эту должность Евгений Алексеев освобождён от неё в связи с переходом на другую работу. Теперь он возглавил ООО «Протокол».

С 15 июля на должность заступил 48-летний Роман Менжинский. Он известен тем, что окончил Норильский индустриальный институт, а затем трудился в организациях, подведомственных Минэнерго РФ.

Отметим, и сам Текслер является выходцем из Минэнерго. Именно оттуда он пришёл на пост врио губернатора Челябинской области в марте 2019 года.