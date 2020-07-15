Сухум, , 14:23 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания оставил на должности министра иностранных дел Даура Кове. Указ об этом был подписан 15 июля и опубликован пресс-службой главы республики.

После того, как Бжания 23 мая вступил в должность президента, правительство, как предусматривает законодательство страны, подало в отставку. Это сделал и Кове, который тогда был главой МИД.

«Назначить министром иностранных дел Республики Абхазия Кове Даура Вадимовича», — говорится в президентском указе.

Напомним, Кове возглавляет абхазский МИД с октября 2016 года. Он работает в структуре дипломатического ведомства республики с 2000 года, сразу после того, как отучился на юридическом факультете Башкирского Государственного Университета.