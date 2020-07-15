Москва, , 14:12 — REGNUM Вопросы журналистов, заданные 15 июля пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, были переадресованы различным ведомствам.

Так, представитель Кремля попросил обращаться к сенатору Елене Мизулиной за комментарием по инициативе о запрете на брак между людьми, которые изменили пол. Вопрос об отношении Кремля к законопроектам, связанным с добычей ресурсов и строительством в природоохранных зонах, он назвал скорее «темой парламента».

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Правительству России был переадресован вопрос о перечислении в федеральный, а не региональный бюджет штрафа «Норникеля» за разлив топлива в Норильске.

Отвечая на вопрос об инциденте на линии соприкосновения в Донбассе, Песков заявил, что не знаком с деталями произошедшего, а влияния на руководство Донецкой и Луганской Народных Республик у Москвы нет.

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Он не стал давать оценку ситуацию с выборами президента Белоруссии, отметив, что речь идёт о внутреннем деле этого государства.

Представитель Кремля ответил также, что не знает о новых инициативах президента России Владимира Путина в отношении сроков проведния шествия «Бессмертный полк». Об отпуске главы государства Песков также ничего не сообщил, отметив насыщенность рабочих планов президента, в частности, графика международных переговоров 15 июля.

При этом он добавил, что сам пока не строил планы на отпуск, но при появлении такой возможности обязательно отдохнёт.

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