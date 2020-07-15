Москва, , 14:10 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Устанавливается, что почвенные, геоботанические и другие обследования земель с/х назначения проводятся федеральными государственными бюджетными учреждениями (ФГБУ), подведомственными Минсельхозу России, в соответствии с утвержденными им планами, на основании государственного задания, а по результатам таких обследований ФГБУ составляют план проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель с/х назначения без взимания платы за составление указанного плана и его предоставление собственнику земельного участка, землепользователю, землевладельцу и арендатору земельного участка.

Поправками предлагается обязать собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель с/х назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, а также обеспечить доступ к земельным участкам представителям ФГБУ при проведении ими почвенных, геоботанических и других обследований земель с/х назначения.

Уточняются основные направления агрохимического обслуживания, а также перечень товаров, работ и услуг, закупку которых осуществляют утверждаемые органами государственной власти субъектов РФ государственные заказчики в рамках содействия развитию агрохимического обслуживания.