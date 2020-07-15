Сухум, , 14:12 — REGNUM Действие режима карантинных ограничений на абхазо-российской границе продлили до 21 июля. Указ об этом подписал президент Абхазии Аслан Бжания.

В документе говорится, что он вступает в действие с 15 июля. В пресс-службе главы республики сообщили, что Сухум готов открыть границу, но продолжаются переговоры с российской стороной.

«В настоящее время между представителями сторон ведутся консультации на правительственном уровне по выработке совместного решения по вопросу снятия ограничений на границе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Абхазии сообщили, что в республике из больницы были выписаны два последних пациента, которые поступили с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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