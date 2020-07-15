Джакарта, , 14:08 — REGNUM Правительство Индонезии с осторожностью реагирует на полемику вокруг превращения в мечеть собора Святой Софии в Турции, сообщает CNN Indonesia.

Эксперт по международным отношениям Университета Паджаджаран в Бандунге, Теуку Резашах заявил, что индонезийское правительство не будет небрежно выступать с заявлением относительно этой проблемы.

«Я заметил, что правительство Индонезии было очень осторожно, прежде чем высказывать свои взгляды», — заявил Теуку Резашах.

По его словам, прежде чем сделать заявление по этому вопросу, Индонезии необходимо проконсультироваться с правительствами Турции, Греции, Европейского союза и Организации исламского сотрудничества.

Напомним, что усилия Турции по восстановлению собора Святой Софии в качестве мечети фактически предпринимаются с 2005 года. Президент Турции ранее заявил, что жители страны смогут прийти на богослужение в мечеть Святой Софии, начиная с 24 июля 2020 года.