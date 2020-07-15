Москва, , 14:07 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях сотрудников полиции Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Предлагается наделить сотрудников полиции правом доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не только в медицинские организации, но и в специализированные учреждения, оказывающие помощь таким гражданам.

Законопроект поддержали более 70 субъектов РФ.