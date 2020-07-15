Таллин, , 14:04 — REGNUM Эстония должна защитить себя от «российской угрозы». Такое заявление в ходе выступления перед новобранцами Сил самообороны республики сделал министр обороны Эстонии Юри Луйк.

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«Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг», — подчеркнул глава ведомства.

По его мнению, несмотря на то, что Эстония меньше чем «восточный сосед», сил страны «достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос».

Луйк высказал уверенность, что Эстония сможет собственными силами сдержать наступление противника, под которым понимается Россия, и продержаться до подхода сил союзников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Россию и политику властей РФ главной угрозой для национальной безопасности Польши. Новой «Стратегии национальной безопасности Польской Республики», предполагается для нейтрализации «российской угрозы» усиливать связи с Евросоюзом и НАТО, а также увеличить военный бюджет Польши до 2,5% ВВП.

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