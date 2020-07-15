Анкара, , 14:08 — REGNUM Власти Турции не дадут никому новых шансов для удара «путем переворота по демократии», существующей в стране. Об этом 15 июля заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в парламенте страны по поводу четвертой годовщины попытки переворота в стране в 2016 году, его слова приводит агентство Anadolu Ajansi.

По словам Эрдогана, за этим переворотом стояли «большие расчеты» и то, что путчисты из организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую власти Турции называют FETO, нацелились на парламент страны, не было случайным совпадением.

«Они без промедления разрушили бы здание парламента. Участники кровавой попытки переворота убили бы всех избранных политиков страны, включая президента и премьер-министра», — заявил турецкий лидер.

Также он указал, что 15 июля 2016 года проявили героизм миллионы жителей Турции, которые дали отпор путчистам по всей стране и этим отстояли будущее турецкого народа и всей страны.

«Мы победили и не дадим больше шанса ударить по нашей демократии никаким силам», — также подчеркнул Эрдоган.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, попытка военного переворота в Турции состоялась с вечера 15 июля по утро 16 июля 2016 года, когда часть турецких военных предприняла попытку взять под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Данная попытка обернулась неудачей и власть в итоге сохранилась у законного президента и правительства Турции.