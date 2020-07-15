Москва, , 13:56 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов и Министерство юстиции готовят законопроект для того, чтобы пресечь сокрытие доходов плательщиками алиментов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Сейчас мы идём по пути совершенствования уголовного законодательства, чтобы у нас… должники по алиментам хитрые, они платят по 500 рублей, а долг несколько сот тысяч. Их к уголовной ответственности в отдельных случаях привлечь нельзя», — заявил Аристов.

«Мы, чтобы минимизировать эту хитрость, сейчас готовим совместно с Минюстом такие изменения в закон. Дадут ли они значимый результат? Для тех, кто скрывает доходы — да. Уголовная ответственность как превентивный характер, наверное, повлияет. На социальную часть — никак не повлияет», — подчеркнул он.

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