Хараре, , 14:00 — REGNUM Власти Зимбабве запретили проведение антикоррупционного марша, организованного главной оппозиционной партией страны MDC-Alliance. Об этом сообщает местная государственная газета The Herald со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства информации Зимбабве.

Ник Мангвана заявил, что марш, запланированный на 31 июля — «подрыв конституционного строя».

«То, что планируется на 31 июля, является неконституционным и этому не будет позволено случиться. У государства существует аппарат на местах, чтобы обеспечить сохранение конституционного порядка», — сказал Мангвана.

«В протестах нет ничего антикоррупционного, очевидно, всех мобилизуют с целью свержения правительства», — добавил он.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на прошлой неделе уволил министра здравоохранения Обадия Мойо за «неподобающее поведение» и хищение более $60 млн в махинациях с госзакупками. Министр не ответил на эти обвинения.

Напомним, что Мойо был арестован в прошлом месяце по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением в связи со скандалом с закупкой лекарств и оборудования, необходимых для реагирования на пандемию, но позже был освобожден под залог.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр здравоохранения Зимбабве ушел в отставку