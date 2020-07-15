Москва, , 13:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в отношении конфликта на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом он сообщил 15 июля журналистам.

Об инциденте ранее сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечалось, что украинские силовики произвели три обстрела территории республики, в том числе у посёлка Донецкий возле линии соприкосновения.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос, намерена ли Москва отреагировать на конфликтную ситуацию, напомнил, что российские власти не влияют на республики Донбасса, и потому комментариев от него не будет.

Он также заявил, что не знаком с деталями произошедшего.