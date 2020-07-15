Москва, , 13:51 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об универсальной визе для въезда на территорию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Законопроектом предусматривается введение с 1 января 2021 г. универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в Российской Федерации до 16 суток гражданам иностранных государств, перечень которых будет установлен правительством РФ.

Электронная виза будет оформляться на основании решения МИД России, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте.

Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении.

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