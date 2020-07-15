Москва, , 13:50 — REGNUM В России необходимо искать новые решения в отношении должников по алиментам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Какие ещё инструменты можно создать? По большому счёту, если брать обычное физическое лицо должника по алиментам, у него абсолютно понятный набор активов. Это единственное жильё. Если оно не единственное, то проблем не возникает. Если единственное, на него обращать взыскание нельзя», — заявил Аристов.

«Транспортное средство — понятно, всегда найдём, всегда отберём, долги отдадим. Остальное — имущество, которое находит в квартире, перечень которого — нельзя изымать — установлен в гражданско-процессуальном законодательстве, а нового у них почти нет», — указал он.Затем пошли по пути усиления уголовной ответственности — например, 315 статья не работала в части привлечения алиментщиков, продолжил глава ФССП.

«Первично это даёт эффект, на 2 млрд мы взыскали больше долгов, чем в 2018 году, и сейчас взыскиваем на полмиллиарда долго. Но тем не менее глобально это проблему не решает. Какие наказания предусмотрены? Принудительные работы и лишение свободы. Суды выносят порядка из 43 тыс. приговоров обвинительных 35 тыс. — исправительные работы», — пояснил он.

«Да, когда их трудоустраивают, мы удерживаем часть средств, но зарплаты очень небольшие, а суммы долга очень большие. Поэтому здесь надо вместе подумать, какие ещё меры мы можем предложить», — заключил Аристов.

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