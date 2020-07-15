Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Большинство граждан США хотели бы ознакомиться с налоговой отчетностью президента страны Дональда Трампа, об этом 15 со ссылкой на опрос общественного мнения сообщает Reuters.

По данным опроса общественного мнения, проведенного 13 и 14 июля, граждане США по-прежнему озабочены тем, что политическая деятельность Трампа может войти в конфликт с его деловыми интересами. Среди участников опроса 66% согласились с тем, что глава Белого дома «должен обнародовать налоговую отчётность предыдущих лет», тогда как 68% респондентов поддержали позицию, согласно которой «у граждан США есть право ознакомиться с финансовой отчетностью кандидата в президента до выборов».

При этом, отвечая на вопрос, почему Трамп до сих пор не обнародовал своей отчетности, половина опрошенных указала на то, что такой шаг осложнит ему задачу переизбрания: 26% считает, что в ней содержатся «компрометирующие сведения против него», 10% уверены, что глава Белого дома пытается скрыть финансовые убытки, тогда как еще 16% указывают на то, что скрытность президента США связана с неуплатой им налогов.

Лишь 3% респондентов считают, что Трамп не публикует свою отчетность потому, что сильно занят борьбой с пандемией коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе Верховный суд США временно заблокировал передачу финансовой отчетности президента Дональда Трампа демократам Конгресса. Тем не менее по решению суда налоговые декларации Трампа могут быть изучены прокуратурой Нью-Йорка. Она расследует дело о выплате главой Белого дома денег за молчание двум женщинам, которые, как они утверждают, имели с ним отношения. Сам Трамп назвал такое решение политически мотивированным.