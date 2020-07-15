Рим, , 13:41 — REGNUM Страны ЕС могут преодолеть нынешний «экономический шторм» только вместе, никто из них не сможет сделать этого в одиночку, заявил в ходе своего выступления в парламенте Италии в среду, 15 июля, премьер-министр Джузеппе Конте.

«Или все мы выиграем, или все мы проиграем», — сказал он. Неспособность стран договориться ставит под угрозу не только общий рынок, но и сами основы Евросоюза, полагает он.

17−18 июля 2020 года лидеры стран ЕС в очередной раз попробуют договориться о создании общих фондов поддержки экономик, пострадавших от пандемии. В мае и июне решение не было принято из-за позиции лидеров нескольких стран (прежде всего Нидерландов и Австрии), которые заявили о нежелании брать на себя «чужие долги».