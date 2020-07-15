Минск, , 13:44 — REGNUM Пять кандидатов, допущенных до выборов в президенты Белоруссии, обнародовали декларации о своих доходах. Указанные документы 15 июля опубликованы в печатном номере газеты администрации президента «СБ. Беларусь сегодня».

При этом из декларации нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко стало известно, что сумма его дохода за минувший год составляет 117 068 белорусских рублей в год (9 755 белорусских рублей в месяц, что чуть меньше $5 тыс.), при том, что у нынешнего главы государства нет в собственности никакого недвижимого имущества, автомашин, а также акций или долей в уставных фондах юридических лиц.

Также указывается, что доход супруги белорусского лидера Галины Лукашенко за 2019 год составил 5 560 рублей и в данную сумму входят пенсия и доходы от акций. Кроме этого, в ее собственности есть жилой дом в городе Шклове Могилевской области, часть дома в Шкловском районе и 56 акций Шкловского маслодельного завода.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту организации и активного участия в несогласованных протестах в столице Белоруссии, связанных с отказом Центризбиркома страны в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, возбудил белорусский Следственный комитет (СК).