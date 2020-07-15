Киев, , 13:36 — REGNUM Следующий саммит «Украина-ЕС», который должен состояться в октябре этого года, может и должен быть достаточно амбициозным, заявила в ходе конференции 15 июля вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, Киев точно выносит в качестве предложения относительно результатов саммита все решения по интеграции в единый цифровой рынок, продвижение по принятию Украины в ENTSO-E — Европейскую сеть операторов системы передачи электрической энергии, а также рассчитывает на подписание соглашения об общем авиационном пространстве и начало второй миссии в рамках подготовки к заключению соглашения о «промышленном безвизе» (ACCA).

Стефанишина отдельно коснулась темы интеграции в систему передачи электрической энергии ЕС, заявив, что «с восторгом можно говорить о том, что Украина и технически, и юридически готова к тому, что бы стать частью европейской системы».

В завершение вице-премьер отметила, что это «реальные планы», основанные на «реальном прогрессе Украины».

ИА REGNUM напоминает, что в середине июня заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что саммит Украина — ЕС «точно состоится» 1 июля. По словам чиновников, руководители ЕС подтвердили это при своих контактах с президентом Зеленским. Также Жовква тогда сообщил, что на саммите ожидается как минимум подписание соглашения с ЕС о совместном авиационном пространстве.