Москва, , 13:34 — REGNUM Институт частных приставов в России возможен, но вряд ли проявит значительную эффективность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Эта дискуссия идёт давно. Все ссылаются на международный опыт. Вот недавно буквально представитель Российской Федерации в лише вашего слуги представлен членом бюро международного союза судебных исполнителей. Мы изучали этот опыт — он ниже нашего по фактическому исполнению. И главный вопрос для судебных приставов к частникам — это борьба за тариф», — заявил Аристов.

«У нас тариф один из маленьких, 7% исполнительский сбор, который в доход бюджета идёт, в отличие от систем частного исполнения. И знаете, чем они сейчас занимаются? Они занимаются поиском альтернативных источников доходов: медиацией, доставкой повесток судебных решений, а во Франции — оценкой и реализацией имущества. Вместо судебных частных исполнителей стали судебными комиссарами», — указал он.

По его мнению, принятием в 2019 году закона о службе в органах принудительного исполнения государство на данный момент сделало свой выбор в части развития государственного института принудительного исполнения. Тем не менее, диалог по этому вопросу продолжается и ФССП готова принимать в нём участие.

«Этот вопрос надо обсуждать, но у нас основная часть должников всё-таки граждане. Готово ли государство передать в руки частному исполнителю граждан? Это надо обсуждать и решать. По юридическим лицам это другой разговор», — указал Аристов.