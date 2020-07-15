Тбилиси, , 13:40 — REGNUM Срок подачи заявок от представителей непарламентских партий на участие в выборах в парламент Грузии истекает 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

По информации ЦИК, подали заявки 68 партий. Одной из них отказали в регистрации, 14 были зарегистрированы, а остальные обращения находятся на рассмотрении. Все заявки должны быть рассмотрены до 1 октября.

В сообщении отмечается, что регистрация будет проходить в соответствии с правилами, введенными в ходе выборной реформы, принятой в Грузии в июне.

Напомним, выборы депутатов в парламент Грузии состоятся 31 октября. Новые правила предусматривают упрощение процедуры регистрации. Собирать подписи нужно будет лишь тем представителям тех партий, чьи кандидаты не набрали 15 тыс. голосов на президентских выборах в 2018 году. Также вместо 10 тыс. подписей теперь нужно собрать 5 тыс.

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