Москва, , 13:25 — REGNUM Законопроект о размере удерживаемых сумм с доходов должников внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов.

Парламентарии предлагают установить, что «при этом при обращении взыскания по исполнительным документам должнику-гражданину должны быть сохранены денежные средства в сумме не менее установленной величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте Российской Федерации самого должника и лиц, находящихся на его иждивении».

«Законопроект позволит, обеспечивая возможность удовлетворения интересов и защиты имущественных прав кредитора, взыскателя, оградить должника от нарушения его социально-экономических прав», — отмечают авторы.