Москва, , 13:16 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, уточняющий правила хранения агрохимикатов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. Речь идет о минеральных удобрениях и регуляторах роста.

«Мы с вами сейчас, принимая этот закон, фактически находим для бюджета страны 100 млн долларов — почти 7 млрд рублей», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В регионах необходимо создавать свою современную инфраструктуру хранения и транспортировки экспортной продукции, добавил он.

В границах водоохранных зон разрешается хранение агрохимикатов на территориях морских портов, за пределами границ прибрежных защитных полос.

Отдельно разрешается хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях портов (Туапсе и Мурманск).

Одновременно в перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня включается проектная документация специализированных хранилищ агрохимикатов, планируемых к размещению в границах водоохранных зон на территориях портов.

Законопроект был доработан, нормы не распространяются на речные порты и речные водоохранные зоны.

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