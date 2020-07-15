Киев, , 13:15 — REGNUM Артиллеристы Военно-морских сил Вооруженный сил Украины отработали уничтожение условного десанта противника на юге страны.

Об этом сообщает штаб ВМС ВСУ сегодня, 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, на юге Украины провели командно-штабные учения, в ходе которых был практически отработан ряд задач по недопущению высадки десанта при обороне морского побережья и поражению воздушного десанта в тылу своих войск.

В сообщении отмечается, что особенностью проведения учений были боевые стрельбы в составе артиллерийской бригады в ночное время по морским надводным целям, в том числе с применением широкого круга технических средств разведки и в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Штаб подчеркивает, что приобретенный в ходе учений опыт является «крайне важным» для Украины и после обработки результатов будет обобщен и внедрен для подготовки других частей и подразделений артиллерии.

ИА REGNUM напоминает, что летом этого года на Украине политики разных уровней резко актуализировали тему возможного военного нападения России на южные области Украины, якобы с целью доступа к водным ресурсам для нужд Крыма. С соответствующим заявлением выступили даже в МИД Украины.