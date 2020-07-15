Москва, , 13:19 — REGNUM Встреча с руководителем Федеральной таможенной службы РФ Владимиром Булавиным включена в график президента России Владимира Путина на 15 июля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент продолжает работать в Кремле. Публичным мероприятием дня станет встреча с главой ФТС — системообразующим ведомством, с информацией которого Путин регулярно знакомится.

Во второй половине дня график у президента довольно насыщенный, он включает несколько международных телефонных разговоров. Подробностей о предстоящих беседах Песков не раскрыл.