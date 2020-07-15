Москва, , 13:07 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля обсудит в третьем чтении законопроект о голосовании в течение трех дней, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

«Начнем с него наше пленарное заседание», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ЦИК получает возможность принять решение о голосования на выборах в течение нескольких дней, но не более трех. Если выборы будут проводиться в течение нескольких дней, то будет отменено досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям.

Решение о голосование в течение нескольких дней может быть принято только в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру.

Также Госдума поддержала поправку, согласно которой в случае решения «несколькодневного» голосования разрешается организовывать голосование избирателей и участников референдума «вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования».

Три парламентские фракции из четырех выступили против законопроекта.

«Мы вынуждены будем уйти. Вы нарушаете регламент», — так отреагировал депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев на предложение проголосовать по законопроекту 15 июля.

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