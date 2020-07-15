Москва, , 13:07 — REGNUM Число обращений в связи с проблемами в предоставлении жилья сиротам за последний год выросло. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации.

«По предоставлению жилья взрослым детям-сиротам у меня тоже наблюдается увеличение количества обращений», — заявила Москалькова.

«Мне кажется, что важно наладить учёт не тогда, когда наступает уже 18 лет, возраст совершеннолетия детей-сирот, а гораздо раньше — с 12−14 лет, чтобы субъект РФ мог заявить о своих потребностях в субсидиях, субвенциях в этой области», — указала она.