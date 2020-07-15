Москва, , 13:00 — REGNUM Законопроект, направленный на декриминализацию «дадинской» статьи 212.1 УК РФ, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Валерием Рашкиным, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Документ направлен на декриминализацию неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Принятие федерального закона «О признании утратившей силу статьи 2121 Уголовного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» будет иметь высокое значение для обеспечения соблюдения конституционных и международно-правовых принципов при привлечении к ответственности лиц, допускающих нарушения установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий, отмечают авторы.

7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима в связи с участием в четырех публичных мероприятиях, которые проводились без предварительного уведомления органов исполнительной власти города Москвы, за три из которых он был ранее привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 202 КоАП РФ, напомнили парламентарии.