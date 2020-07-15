Бамако, , 13:06 — REGNUM Власти Мали освободили около 20 лидеров протеста, задержанных за то, что они требовали отставки президента Ибрагима Бубакара Кейты. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения адвокатов задержанных.

Активисты были арестованы на прошлой неделе после трехдневных ожесточенных столкновений в столице страны, Бамако, между демонстрантами и силами безопасности, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек.

Представители ООН и Африканского союза были среди тех, кто призывал освободить лидеров протеста. В понедельник, 13 июля, поступили сообщения о возобновлении перестрелок.

Президент Кейта находится под «растущим давлением» со стороны активистов, которые требуют, чтобы он ушел в отставку. В стране возмущены итогами прошедших выборов и неспособностью президента подавить «джихадистское насилие».

75-летний политик находится у власти с 2013 года.

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