Минск, , 12:54 — REGNUM Уголовное дело по факту организации и активного участия в несогласованных протестах в столице Белоруссии, связанных с отказом Центризбиркома страны в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, возбудил белорусский Следственный комитет (СК). Об этом 15 июля сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Белоруссия», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в данный момент идут неотложные следственные действия совместно с сотрудниками органов внутренних дел и государственного комитета судебных экспертиз страны.

Кроме этого, указывается, что следователи поводят изучение всех видеозаписей с мест указанных событий, которые были размещены в интернете и приобщены к данному уголовному делу.

Помимо этого, уточняется, что причастные к данным противоправным действиям лица задержаны, и добавляется, что их действиям будет дана правовая оценка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии будут защищать свою страну законными методами и никому не позволят указывать, как нужно жить ее гражданам.