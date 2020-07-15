Москва, , 12:47 — REGNUM В 23 субъектах России уполномоченные по правам человека не имеют независимого аппарата. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации.

«К сожалению, у региональных уполномоченных не у всех есть аппарат… Просила бы вас обратить на это внимание: в 23 субъектах независимый аппарат уполномоченного по правам человека вообще отсутствует», — заявила Москалькова.

«К сожалению, иногда встречаются случаи, когда правозащитная работа уполномоченных встречает не только непонимание, но иногда и противодействие — что совершенно несовместимо с развивающимся государством, имеющим статус мировой державы», — подчеркнула она.