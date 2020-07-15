Москва, , 12:46 — REGNUM Ситуация в Белоруссии, связанная с выборами президента республики, — это внутреннее дело страны. Об этом 15 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили Пескова, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами. «Как внутреннее дело Белоруссии, в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что выборы президента Белоруссии никак не связаны с Союзным государством. По словам Пескова, выборы — это вопрос суверенитета, и Россия не намерена вмешиваться в этот процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации бывшему главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико. После заявления комиссии в республике прошли массовые акции протеста. Полиция задержала около 200 человек.

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