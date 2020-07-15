Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Насколько внешняя политика США враждебна странам Средней Азии, судить их правительствам, но когда речь идёт о привлечении иностранным государством твоей молодёжи к осуществлению своих внешнеполитических задач, надо быть крайне осторожным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 июля, комментируя информацию о грантах Госдепа США на работу с молодежью в странах Азии.

Ранее Russia Today сообщила о намерении США выделить средства для работы с «Молодёжным советом С5+1» (в него входят представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Афганистана). В проекте отмечено, что платформа молодёжного совета «предназначена для развития лидерских навыков у англоговорящих студентов центральноазиатских и афганских университетов, а также для ознакомления учащихся с приоритетами внешней политики США и привлечения их к её проведению».

"Эта новость примечательна, прежде всего, беззастенчивым признанием американцами того факта, что данная программа направлена на привлечение англоговорящей молодёжи среднеазиатских стран и Афганистана к проведению внешней политики США. Здесь надо иметь в виду, что соответствующие программы действуют и в отношении России, о чем, кстати говоря, и в данной новости упоминается. Между тем внешняя политика США нашей стране враждебна. Отсюда и особое отношение к организациям, имеющим статус «иностранного агента», — оно обоснованно.

Насколько внешняя политика США враждебна странам Средней Азии и Афганистану, судить их правительствам, но в любом случае, когда речь идёт о привлечении иностранным государством твоей молодёжи к осуществлению своих внешнеполитических задач, надо быть крайне осторожным. Американцы намерены готовить из англоязычных студентов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана «будущих лидеров». Понятно, что делаться это будет не на основе местной традиции и, скорее всего, в противоположность ей. Часть этих толковых ребят уедет на Запад, но часть останется проводником западного влияния в местных обществах и элитах.