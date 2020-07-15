Москва, , 12:43 — REGNUM ЛДПР не поддерживает законопроект о трехдневном голосовании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«ЛДПР всегда выступала против досрочного голосования, голосования на дому. А что такое три дня — сто тысяч участков по стране. Как контролировать? Мы на дому не могли контролировать.

Три дня — где будут находиться протоколы?» — рассуждает он.

«Слава богу, это не будет распространяться на выборы в сентябре 2020 года», — добавил Жириновский.

ЦИК получает возможность принять решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех. Если выборы будут проводиться в течение нескольких дней, то будет отменено досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям.

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