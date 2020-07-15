Москва, , 12:31 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, регламентирующий статус беженца, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. Они сохранят свой статус при получении вида на жительство.

Исключаются такие основания для отказа иностранному гражданину или лицу без гражданства в рассмотрении по существу ходатайства о признании его беженцем, как наличие у него разрешения на постоянное проживание в РФ или то, что данное лицо состоит в браке с гражданкой (гражданином) РФ и в соответствии с законодательством РФ имеет возможность получить разрешение на постоянное проживание на территории РФ.

Предусматривается, что удостоверение беженца подтверждает право лица, признанного беженцем, на пребывание на территории РФ. Одновременно исключается норма о том, что свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ является основанием для законного пребывания данного лица в стране.

Беженец и члены его семьи подлежат постановке на учет по месту пребывания в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

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