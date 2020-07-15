Ямусукро, , 12:30 — REGNUM Вице-президент Кот-д'Ивуара Дэниел Каблан Дункан ушел в отставку. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на заявление генерального секретаря администрации президента страны.

Генеральный секретарь Патрик Ачи заявил, что Каблан Дункан покидает страну «из соображений личного удобства».

Отставка Дункана последовала за внезапной смертью премьер-министра Амаду Гона Кулибали на прошлой неделе. Однако известно, что вице-президент подал заявление об отставке президенту страны Алассану Уаттаре еще в феврале, отметил Ачи.

«После нескольких консультаций, последняя из которых состоялось во вторник, 7 июля 2020 года, президент республики принял его отставку и приступил к подписанию указа о прекращении полномочий Даниэля Каблана Дункана», — говорится в заявлении г-на Ачи.

Каблан Дункан был назначен вице-президентом в 2017 году, первым заняв новую должность, созданную по новой конституции, принятой в прошлом году после референдума. Ранее он занимал пост премьер-министра.