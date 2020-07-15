Москва, , 12:28 — REGNUM Нарушения в сфере уголовно-процессуального законодательства за последний год оказались главной темой в обращениях граждан России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации.

«На фоне пандемии многие проблемы не только не потеряли актуальность, но стали ещё чувствительнее и острее. В целом анализ обращений в мой адрес, результат мониторинга, оценка моих коллег из регионов позволяют сделать вывод о повышении общественного запроса не только на социальную, но и на процессуальную справедливость», — заявила Москалькова.

«Именно обращения в сфере уголовно-процессуального законодательства занимали первое место. 12 тыс. 168 обращений поступило к нам. Второе место в шкале жалоб занимают жалобы в сфере ЖКХ, третье — в сфере уголовно-исполнительного законодательства», — продолжила она.