Москва, , 12:27 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об использовании денег некоммерческими коммерческими организациями (НКО) и волонтерскими организациями, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

НКО разрешается участвовать в хозяйственных обществах. Кроме того, предусмотрен ряд стимулирующих мер, направленных на более широкое распространение механизма целевого капитала и развитие массовой благотворительности. Одна из таких мер предполагает возможность увеличения срока на сбор средств для формирования целевого капитала.

Кроме того, формулируется возможность для использования средств, переданных на формирование целевого капитала, в случае невозможности его формирования в ходе публичного сбора средств, на цели, определенные договором пожертвования, то есть для передачи получателю дохода от целевого капитала.

Меняются положения о неиспользуемом НКО доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. Размер использованного дохода должен быть не менее 25 процентов за три года подряд. Сейчас действует норма, согласно которой размер неиспользованного дохода не может быть более 50% такого дохода за два года подряд.

Уточняются и правила вознаграждения управляющей компании. Сейчас УК могут получить за свою работу не более 10% годового дохода от управления средствами эндаумента. Теперь предлагается ввести еще постоянную, фиксированную часть — до 1% от тела капитала.