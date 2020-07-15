Тбилиси, , 12:29 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не будет выходить из оппозиционного блока «Сила в единстве». Об этом 15 июля заявил журналистам председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

""Национальное движение» является лидером «Силы в единстве» и реально главным творцом учреждения этого объединения. Никуда «Национальное движение» не собирается выходить», — сказал политик.

Гоциридзе отметил, что в оппозиционное объединение вскоре должны войти еще партии и отдельные граждане, которые сделают блок еще сильней. Он также отметил, что все, кто входит в альянс, вправе выйти из него, но будет лучше, если этого не будет.

Напомним, ранее о возможном распаде блока «Сила в единстве» заявил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе. Он отметил, что его партия, согласно исследованиям, в одиночку наберет больше голосов, а также предположил, что из альянса выйдет ЕНД.

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