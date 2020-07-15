Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Управляющие компании через суд заставляют петербуржцев демонтировать балконное остекление, выполненное до 2020 года, из-за нового законодательства. Об этом сообщил депутат ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев, передает корреспонент ИА REGNUM.

Парламентарии направили соответствующий запрос губернатору Александру Беглову. По мнению Ковалева, налицо новая практика «избирательного применения правил благоустройства Санкт-Петербурга против горожан».

В пример он привел действия ООО «ЖСК-4 Приморского района», которая подала в суд на собственников квартир дома №11 по Долгоозерной улице, хотя они выполнили остекление до 2020 года. Напомним, по новым правилам благоустройства Северной столицы остеклять балконы и лоджии можно, только согласовав проект. Но ранее депутаты ЗакСа внесли поправки, которые защищают от претензий «старое» остекление — до 2020 года.

Стоимость работ по демонтажу оборудования и безвозвратных потерь может достичь нескольких сотен тысяч рублей для каждого ответчика, подчеркивают депутаты.

«Когда ЗакС принял поправки к городскому КоАПу, что штрафовать можно только за остекления, установленные после 11 января 2020 года, горожане вздохнули спокойно и посчитали, что им ничего не грозит. Однако на деле это не так. Приведенные в моем запросе частные примеры говорят о том, что можно выбрать любую квартиру со старым балконным остеклением и через суд заставить владельца демонтировать остекление, а демонтаж стоит гораздо больше простого штрафа. Получается, мы приняли «косметические» поправки в КоАП, а сущностные, которые нужно было вносить в правила благоустройства, — нет», — убежден Ковалев.

Жители и вовсе считают действия ЖКС «актом мести» им лично за разоблачение злоупотреблений, допущенных управляющей компанией, так как они неоднократно жаловались на нее в надзорные органы.

Ковалев отмечает, что в Приморском районе в период 1980—2010-х годов остеклена большая часть балконов и лоджий, однако по этим случаям исков в суд никто не подавал.

«На мой взгляд, такое избирательное применение норм законодательства квалифицируется как «злоупотребление гражданскими правами», поскольку осуществление гражданских прав производится исключительно с намерением причинить вред другому лицу (ч. 1 ст. 10 ГК РФ)», — отмечает депутат.

Депутаты просят Беглова сообщить, сколько лоджий и балконов в Петербурге остеклено без согласования до 11 января 2020 года, а сколько — в надлежащем порядке. Они также интересуются, собирается ли Смольный проверить жалобы жителей Приморского района на действия ЖСК.

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