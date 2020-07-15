Москва, , 12:20 — REGNUM В отношении жалоб граждан России на органы власти за последний год наблюдается неоднозначная динамика. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации.

«Позитивные моменты, связанные со снижением количества жалоб в социально-экономической сфере, например, по вопросу переселения из аварийного жилья. Это в значительной степени было результатом реализации госпрограмм и нацпроектов», — заявила Москалькова.

«Вместе с тем почти на треть увеличилось количество жалоб на отказы в регистрации заявлений о преступлении и отказы в возбуждении уголовного дела. А в два раза увеличилось количество обращений на применение физической силы, которую считали заявители необоснованной, в учреждениях пенитенциарной системы РФ», — подчеркнула она.