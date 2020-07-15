Москва, , 12:15 — REGNUM В России восстановление прав граждан редко сопровождается наказанием должностного лица, ответственного за соответствующее нарушение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации.

«Здесь я бы сказала, что даже когда удаётся восстановить нарушенные права, то низкий уровень ответственности должностных лиц… редко кто отвечает потом за те решения, которые были приняты неправильно», — заявила Москалькова.

Уполномоченный получила 38 тыс. жалоб за прошлый год.