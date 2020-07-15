Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
Спецслужба уже подтвердила эту информацию, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно официальной информации, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство). Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
СМИ отмечают, что погибший занимался делами, которые касались вопросов нацбезопасности Украины.
В частности, издание УНН со ссылкой на источники в СБУ отмечает, что погибший — следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный, которыйзанимался расследованием уголовных производств, связанных с госизменой и событиями на востоке страны. Отмечается, что мужчина должен был буквально сегодня выйти на пенсию.