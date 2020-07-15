Москва, , 12:07 — REGNUM В то время как число неплательщиков алиментов сокращается, общая сумма задолженности по алиментам за три года значительно выросла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Да, тенденция положительная, снижается количество остатка этих документов и это хорошо. Но нас беспокоит рост суммы задолженности. Это надо просто себе представить, что с 2017 года она выросла почти на 20% со 130 млрд до, на сегодняшний день, 156 млрд рублей», — заявил Аристов.

«Особую озабоченность вызывают эти 180 тыс. тех, кто не платит и у кого нет имущества, нет трудоустройства и к которым применены все меры уголовного и административного воздействия», — отметил он.

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