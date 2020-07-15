Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Сообщение с намёком на председателя КНР Си Цзинпина опубликовал 15 июля в своём Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Глава американской дипломатии разместил снимок своей собаки с мягкой игрушкой — медвежонком Винни Пухом. Это её любимая игрушка, говорится в подписи к снимку.

Прямого упоминания китайского лидера здесь нет, однако в сети есть множество упоминаний о схожести Си Цзиньпина с Винни Пухом. Так, в 2013 году во время визита в США Си сфотографировали во время прогулки с экс-президентом США Бараком Обамой. Этот снимок стал основой для коллажей с Винни-Пухом и его другом Тигрой.

«Отличная картина, мистер Помпео! Вы настоящий герой!», — написал один из читателей микроблога. Автор комментария при этом выразил поддержку позиции США по Гонконгу.

«Си Цзиньпину не нравится этот твит», — пошутил другой читатель.

«К сожалению, подобные вещи могут заставить людей думать, что вы очень огорчены и должны доказать свою силу таким образом», — отметила одна из читательниц.

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