Москва, , 12:02 — REGNUM Законопроекты, предусматривающие ответственность за действия, направленные на отчуждение территории РФ, и за призывы к таким действиям, позволят обеспечить развитие норм Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил один из авторов депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым указывается, что к экстремизму относится в том числе отчуждение части территории РФ (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Таким образом, терминология закона «О противодействии экстремистской деятельности» будет приведена в соответствие с обновленной Конституцией.

«Законопроекты позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности нашей страны, а также сделают наказание за публичные призывы к отчуждению территорий соразмерным, разграничив административную и уголовную ответственность», — отметил Крашенинников.

Штраф до 500 тыс. рублей будет грозить за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий. предусмотрена и уголовная ответственность.

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